Подросток подорвался на мине в детско-юношеском клубе в Лобне

Москва, 20 октября. Школьник подорвался на мине времен ВОВ в детско-юношеском центре «Созвездие» в подмосковной Лобне, мальчик погиб, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел 20 октября в здании на улице Булычева. Занятие историко-патриотического клуба «Каскад» проводили не в основном здании центра, а в соседнем корпусе.

Четырнадцатилетний ученик Иван С. из школы №6 в Лобне подорвался на мине. Он скончался до приезда скорой. Как уточнил источник, погибшего подростка не было в списках детско-юношеского центра «Созвездие».

Известно, что дети осматривали выставку с макетами оружия и боеприпасами. Сотрудники МВД ранее неоднократно проверяли выхолощенные образцы — представленные на экспозиции орудия не представляют опасность. Вместе с детьми был педагог дополнительного образования Олег Егин.

На месте ЧП находятся сотрудники МЧС, полицейские и сотрудники администрации Лобни. Согласно основной версии случившегося, мальчик сам принес боеприпас в центр «Созвездие».