Метеоролог пообещал центральному региону России снежную и теплую зиму

Москва, 20 октября. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал центральному региону России снежную и теплую зиму. Об этом сообщает интернет-издание «Ридус».

По мнению синоптиков, в средней полосе страны, в том числе Москве и Московской области, нынешней зимой ожидается теплая температура, выше нормы.

«По предварительным подсчетам, в декабре 2020 года температура превысит климатическую норму на 1–2 градуса, в январе 2021 года – на 2 – 3 и в феврале снова на 1–2 градуса. Что касается осадков, то их количество будет в пределах нормы», — добавил эксперт.

Метеорологи не прогнозируют повторения прошлогодней зимы, тем более, что она была самой теплой за всю историю метеорологии.

По данным Гидрометцентра России, на этой неделе в Москве ожидается облачная и дождливая погода. Во вторник и среду, 20 и 21 октября, метеорологи также ожидают мокрый снег. Дневные температуры составят 3 — 5 градусов тепла.

Ранее жителей европейской части России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о «необычной» погоде 23 октября, в пятницу.