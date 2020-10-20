Власти Москвы не планируют закрывать предприятия из-за коронавируса

Москва, 20 октября. Власти не планируют закрывать промышленные предприятия столицы из-за коронавируса, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов. Его слова передает телеканал «Россия-24».

Ефимов пояснил, что вопрос о закрытии промышленных предприятий не рассматривается вообще. Он отметил, что производители продолжают эффективно работать и соблюдают эпидемиологические требования даже в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительству города приходится принимать сложные решения. Но эти меры необходимы, чтобы контролировать ситуацию с вирусом.

Градоначальник добавил, что понимает, как устали москвичи от ограничений. Но, по его словам, нужно «продержаться» до вакцинации. И нельзя останавливать производство, потому что от этого зависит экономика.