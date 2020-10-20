В Москве преступника задержали из-за отсутствия на нем перчаток в метро

Москва, 20 октября. Находящийся в федеральном розыске преступник был задержан в Москве из-за отсутствия на нем перчаток в метро, сообщает Telegram-канал Mash.

Подозрительного гражданина удалось поймать благодаря бдительности контролера станции «Домодедовская». Из-за введенных в связи с пандемией санитарных норм в обязанности контролеров входит проверка соблюдения пассажирами обязанности использовать средства индивидуальной защиты. Женщина остановила мужчину, который находился в метро без перчаток.

Нарушителем оказался гражданин Киргизии, не имевший при себе документов. Когда сотрудники полиции доставили его в отдел для установления личности, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в угоне автомобиля.

Ранее телеканал «360» развеял распространяемую в мессенджерах и соцсетях страшилку о новом виде преступлений, когда злоумышленники под видом волонтеров якобы раздают россиянам «отравленные» маски.