Собянин поднимет прожиточный минимум для московских пенсионеров

Москва, 19 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум столичных пенсионеров в 2021 году будет поднят на 7% и составит 13 496 рублей. Ранее этот документ был принят Московской городской думой, пишет телеканал «360».

Прожиточный минимум московского пенсионера до конца 2020 года составит 12 578 рублей. Все пенсионеры, получающие пенсию меньше этой суммы, получат от города доплату. К 1 сентября такую доплату получали 70 875 человек.

Также 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий. Пожилые люди, которые решили сменить банк, через который им поступают выплаты, смогут оставить прежнюю дату перечисления пенсии. По старым правилам дата могла меняться.

Сообщалось, что Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающих пенсионеров. Последний раз индексация их пенсий проводилась в 2016 году. Кроме того, Минтруд указал на тот факт, что прожиточный минимум для пенсионеров занижен и должен быть исправлен благодаря новой методике расчета.

Ранее Минтруд и Пенсионный фонд России (ПФР) определили среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Согласно проекту бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов, в следующем году средний размер пенсии по старости составит 17432 рубля, в 2022 году — 18357 рублей, в 2023 году — 19283 рубля.