Новый путеводитель поможет восстановить уникальные святыни Подмосковья

Москва, 19 октября. Электронный путеводитель «Путешествие к святыням Подмосковья» может помочь привлечь внимание меценатов к уникальным православным объектам региона, которые находятся в запустении. Об этом говорится в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, помощь небезразличных людей даст шанс на второе рождение Богоявленскому храму в деревне Баскачи. Он закрылся в далеком 1929 году, но окончательно был заброшен лишь в 80-х годах прошлого века. Информация об этом месте есть в путеводителе.

«Я уверен, если начнутся работы по реставрации храма, это привлечет внимание еще большего количества прихожан», — отметил заместитель благочинного Каширского церковного округа, священник Евгений Муравьев.

Знаменская церковь в селе Теплом также нуждается во внимании. Это памятник архитектуры XVIII века, который выполнен в редком для Московской области палладианском стиле.

«Потенциально здесь чувствуются перспективы для того, чтобы этот духовный памятник однажды вновь засиял», — уверен настоятель Преображенского храма поселка Нудоль. протоиерей Аркадий Штейнберг

Стоит наполнить, что путеводитель по святым местам региона был создан издательским домом «Подмосковье». В проект вошли более 20 храмов и церквей, среди которых как популярные среди паломников, так и те, о которых мало кто знает.