Москва, 19 октября. Мокрый снег пошел в Москве в понедельник вечером. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы он может продолжить идти и ночью. Однако, по словам главного специалиста московского метеобюро, на земле снег быстро растает, поэтому во вторник утром москвичам не придется раскапывать свои автомобили, пишет РИА Новости.

«Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождем, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется. Эти осадки могут задержаться только где-то на газоне», — добавила она.

Ранее метеорологи предупредили, что из-за смены погоды в столичном регионе, метеозависимым людям придется не сладко. Дискомфорт испытают и страдающие хроническими заболеваниями суставов или органов дыхания, пишет «Вечерняя Москва».