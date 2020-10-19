Губернатор Подмосковья напомнил об опасности проведения свадеб в пандемию

Москва, 19 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предостерег жителей региона от проведения масштабных праздников, в том числе свадеб, в период пандемии. Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Instagram.

Воробьев заявил, что в жизни любого человека происходят события, которые хотелось бы отметить в широком кругу друзей и близких, но в условиях пандемии подобные мероприятия несут опасность, передает телеканал «360».

«Запрещать веселиться мы не собираемся, это было бы чересчур. Решать только вам: провести торжество или все-таки поберечь своих близких, своих гостей», — отметил губернатор.

Глава региона в очередной раз напомнил горожанам, что необходимо неукоснительно соблюдать предписания врачей, придерживаться социальной дистанции в общественных местах, а также носить маску и перчатки.

«Мы сейчас в оперативном режиме разворачиваем новые госпитали, чтобы каждый, кто заболел, мог получить помощь и лечение», — заявил Воробьев.

По его словам, на сегодняшний день в Московской области развернуты порядка 11 тысяч коек для пациентов с COVID-19. При этом восемь из 10 мест уже заняты пациентами, поэтому необходимо принимать меры, чтобы замедлить распространение инфекции.

«Со среды временно закроем музеи. Также устанавливается запрет на любые массовые мероприятия с участием большого количества людей», — пояснил он.

Спортивные мероприятия в области будут проходить без зрителей, но профессиональные спортсмены смогут продолжить тренировки, потому что это их работа.