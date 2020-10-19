Врачи за сутки выявили 5376 случаев COVID-19 в Москве

Москва, 19 октября. Врачи за прошедшие сутки выявили 5376 случаев коронавируса в Москве. С начала пандемии число случаев инфицирования в столице достигло 367 629. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

В сообщении также отмечается, что жертвами коронавируса за сутки стал 51 пациент, успешно побороли опасное заболевание 1767 человек. С начала пандемии в столице скончались 6009 человек, выздоровели 275 648 горожан, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 15 982 новых случая COVID-19 в 84 регионах страны. При этом 26,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 179 человек, успешно побороли коронавирус и были выписаны из медицинских учреждений 5328 пациентов.