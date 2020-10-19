Собянин раскрыл причины высокой заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 19 октября. Москва существенно опережает остальные города по количеству выявленных случаев коронавируса. Почему в российской столице столько заболевших, в своем блоге ответил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник обратил внимание, что в Москве проживает гораздо больше людей, чем в любом другом населенном пункте. Во многих городах численность людей в десять и более раз меньше, чем в столице.

Кроме того, в Москве делается гораздо больше тестов на коронавирус на 100 тысяч жителей. По этому показателю город входит в число рекордсменов в общемировом масштабе.

Сергей Собянин также обратил внимание, что именно в столичном регионе наиболее высокая степень эффективности выявления инфицированных.

«Наша политика в сфере тестирования заключается в том, чтобы выявлять как можно раньше и как можно больше заболевших коронавирусом. Это нужно, чтобы своевременно оказать им помощь и не дать заразить других», — прокомментировал Собянин.

Также глава города назвал сроки проведения массовой вакцинации горожан против коронавируса.