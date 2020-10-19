Коронавирус за сутки побороли 1767 человек в Москве

Москва, 19 октября. Врачи за минувшие сутки вылечили 1767 пациентов с коронавирусом в Москве. С начала пандемии в столице поправились 275 648 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Она напомнила, что перед выпиской все пациенты проходят дополнительное обследование, чтобы подтвердить отсутствие опасной инфекции в организме, передает РИАМО.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.