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Соблюдать домашний режим москвичам помогают более 230 волонтеров

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Соблюдать домашний режим москвичам помогают более 230 волонтеров

Москва, 19 октября. Соблюдать домашний режим москвичам помогают более 230 волонтеров, добровольцы штаба #МыВместе выполнили свыше 1,3 тысячи заявок за три недели. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Среди волонтеров есть актеры, музыканты, учителя, журналисты, инженеры, программисты и юристы, которые в течение дня находят время, чтобы помочь соблюдающим домашний режим людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет.

Один из волонтеров Максим Конев отметил, что совмещает волонтерство с профессиями актера на телевидении и проводника пассажирских поездов на международных направлениях. На выполнение заявки доброволец тратит около трех часов.

«Я рад быть участником акции #МыВместе. То, чем мы занимаемся, действительно очень полезно и важно людям, а порой просто жизненно необходимо», — подчеркнул волонтер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы стали реже пользовать общественным транспортом. Причиной этому послужили перевод сотрудников компаний на удаленную работу и рекомендации жителям старше 65 лет оставаться дома.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы
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