Пандемия сократила число пассажиров в общественном транспорте Москвы

Москва, 19 октября. Жители Москвы стали реже пользовать общественным транспортом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Московский градоначальник отметил, что число пассажиров в метро и автобусах Москвы заметно сократилось. Сейчас в общественном транспорте ездит на 1 миллион меньше человек; таким образом, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упал на 39%. Причиной этого стал перевод сотрудников компаний на удаленную работу и рекомендации жителям старше 65 лет оставаться дома.

«Мы видим по трафику, у нас на миллион человек снизилось передвижение по городу в общественном транспорте. И вообще, в общественном транспорте, метро, если сравнивать с прошлым годом, на 39 процентов снижение», — заявил Собянин.

Как ранее заявил Собянин, он надеется, что Москва справится с COVID-19 в ближайшие недели. На сегодняшний день в столице созданы четыре довольно мощных резервных госпиталя. Два из них уже осуществляют прием больных коронавирусом, два других начнут работу с ближайшего понедельника.