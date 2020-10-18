Собянин озвучил условия для улучшения ситуации с COVID-19 в Москве

Москва, 18 октября. Ситуация с коронавирусной инфекцией может улучшиться в Москве, если ограничить передвижение по городу жителей из уязвимых групп. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что все сводится к количеству передвижений, напомнив, в отношении каких групп населения были введены ограничительные меры.

«Первая группа, 65 плюс, — это около двух миллионов человек. Если взять хронических больных младше 65 лет, то их около 600 тысяч, школьников — миллион», — уточнил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что распространение опасной инфекции в столице удастся замедлить, если люди из перечисленных групп будут меньше передвигаться по городу и контактировать между собой.

Напомним, что за прошедшие сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, поправились 1654 человека, 52 пациента умерли. Ранее Собянин решил приостановить действие социальных карт школьников и пенсионеров. Мэр также обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.