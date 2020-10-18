Маски и перчатки будут проверять у пассажиров на всех станциях метро Москвы

Москва, 18 октября. Наличие масок и перчаток со следующей недели будут проверять на всех станциях метро Москвы. Компетентные органы будут проводить рейды и в вагонах. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дептранс предупреждал, что контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима усилят в Москве. Ужесточенные меры профилактики опасного заболевания были введены по предписанию главного санитарного врача столицы. Теперь перевозчики не должны пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если они уже оплатили проезд.

Ранее сообщалось, что 18 октября ж/д станциях в Московской области повышенную температуру тела выявили у 53 пассажиров. Жителям региона напомнили, что при первых симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и вызывать врача. В общественных местах и в транспорте местным жителям необходимо надевать защитные маски, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».