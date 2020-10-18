Москвичей предупредили об изменении маршрутов наземного транспорта

Москва, 18 октября. Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся в октябре в Москве. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Так, с 24 октября конечная остановка электробуса Т14, автобусов Т14к и №171 «Электрозаводский мост» будет находиться не на Электрозаводской улице, а на площади Журавлева у дома №2, передает РИАМО.

В ТиНАО с 26 октября изменится расписание автобуса №879. Время отправления с остановки «Марьино» увеличится: с 06.49 до 23.44 вместо 07.27 до 21.45. Также продлится до 23.06 время передвижения автобусов от остановочного пункта «3-й микрорайон Московского».

Отмечается, что на маршруте К в центре столицы теперь будут курсировать электробусы, а не автобусы. Они поедут от станции метро «Китай-город» до кинотеатра «Ударник» и проследуют мимо Большого Устьинского моста, станции «Павелецкая» и улицы Большая Полянка, передает «Вечерняя Москва».