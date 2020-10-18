Москва, 18 октября. Ребенок с детской коляской сорвался с эскалатора в торговом центре «Мегаполис» в Москве. Видеозапись происшествия была опубликована в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение маленькой девочки с эскалатора. На опубликованных кадрах видно, что ребенок с коляской пытался спуститься вниз, однако оступился и упал вниз.

По имеющейся информации, в результате инцидента пострадали девочка и ее младший брат, находившийся в коляске. По предварительным данным, у них диагностированы травмы головы. В настоящее время правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося.

Полиции также предстоит разобраться с тем, почему дети пытались спуститься с эскалатора без родителей.