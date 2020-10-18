Москвичей предупредили о дождях с мокрым снегом

Москва, 18 октября. Облачная погода и дожди с мокрым снегом ожидают жителей столицы в воскресенье, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Облачная погода, временами дождь, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В Москве плюс 6–8, в Подмосковье плюс 4–9», — сообщил эксперт.

Он рассказал, что в течение дня выпадет от 1 до 5 миллиметров осадков. Также ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный. Атмосферное давление днем понизится до показателей значительно ниже нормы, но затем начнет расти.

Ранее в Гидрометцентре оценили шансы на возвращение бабьего лета в Россию. Эксперты отметили, что в этом году продолжительность бабьего лета была аномальной, поэтому рассчитывать на его возвращение не стоит.