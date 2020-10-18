Москва, 18 октября. Число трудовых мигрантов снизилось на 40% в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это отразилось на рынке труда в коммунальной сфере. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Это, конечно, влияет на рынок труда, на то, что в коммунальной сфере», — рассказал градоначальник.

Он отметил, что сегодня далеко не все горожане охотно занимают должности, где требуется физический труд. При этом городские власти стараются компенсировать нехватку рабочих рук, передает РИАМО.

«Очень много механизации, привлекаем людей из других регионов», — отметил Собянин.

Принятые меры позволят избежать проблем зимой, когда потребуется оперативно чистить городские улицы от снега. Подчеркивается, что подготовка коммуникаций к зимнему периоду велась в круглосуточном режиме всеми коммунальными службами Москвы, передает «Ридус».