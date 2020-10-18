Врачи за сутки выявили 4610 случаев коронавируса в Москве

Москва, 18 октября. Врачи за минувшие сутки выявили 4610 случаев коронавируса в Москве. Общее число случаев опасной инфекции в столице достигло 362 253. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом за сутки в Москве выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 1654 человека, 52 пациента скончались, передает РИАМО.

Всего за прошедшие 24 часа в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Отмечается, что 26,5% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 185 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц 5377 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 110 новых случаев коронавируса выявили в Приморском крае. Там с начала пандемии зафиксировано 13 328 случаев опасного заболевания. За сутки скончались два человека, передает deita.ru.