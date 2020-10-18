Более 1,5 тыс. москвичей вылечились от COVID-19 за сутки

Москва, 18 октября. 1654 жителей столицы вылечились от коронавируса за сутки, передает оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 273 881 человека», — отметила Ракова.

Ранее были названы эффективные методы защиты от коронавируса зимой. Ими по-прежнему остаются маски и перчатки. Маска поспособствует согреванию воздуха, а перчатки защитят кожу рук от множества бактерий и вирусов. Врачи признают, что поведение коронавируса зимой изучено плохо и наиболее точные рекомендации появятся позднее.