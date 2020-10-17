МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Москва, 17 октября. Столичное ГУ МЧС предупредило жителей о мокром снеге и гололедице. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«С 21.00 по московскому времени 17 октября до 15.00 завтрашнего дня ожидается сильный дождь, местами осадки в виде мокрого снега», — говорится в сообщении пресс-службы.

Грядущей ночью и утром на дорогах может возникнуть гололедица.

До конца 18 октября ожидается сильный ветер до 15–20 метров в секунду. В связи с этим МЧС рекомендует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться от осадков под деревьями и быть аккуратными на дорогах.

17 октября Росгидромет России пообещал москвичам температуру воздуха в 5-7 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до нуля градусов.