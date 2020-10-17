Пассажирский самолет столкнулся с автомобилем в Шереметьево

Москва, 17 октября. Самолет столкнулся по касательной с автомобилем в аэропорту Шереметьево, передает пресс-служба городского СК на транспорте.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 10 часов 24 минуты, при заруливании воздушного судна, прибывшего из города Новосибирск, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Никто из 112 пассажиров не пострадал, высадка прошла в штатном режиме.

Сейчас следователи осматривают самолет, устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают нанесенный урон.

Ранее в Челябинске самолет вернулся в аэропорт после взлета. В региональном cледкоме уточнили, что у самолета Airbus А-320, по предварительным данным, произошел сбой электронного оборудования. Следователи также начали свою проверку инцидента.