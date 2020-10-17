В Москве не сдавших COVID-тест туристов оштрафовали на 1 млн рублей

Москва, 17 октября. Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 1 миллион рублей за несдачу теста на коронавирус, передает пресс-служба городского Роспотребнадзора.

В сообщении говорится, что Роспотребнадзор составил 1515 в отношении граждан, вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на коронавирусную инфекцию.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей», — передает пресс-служба.

Остальные дела находятся на рассмотрении и по ним уже назначены даты заседаний судов.

В Москве передвижные комплексы фотовидеофиксации после модернизации смогут распознавать больше дорожных нарушений, а также следить за нарушением самоизоляции при введении карантина. Предполагается, что камеры должны также уметь распознавать нарушителей режима самоизоляции: людей с подтвержденным COVID-19 или контактных с инфицированными.