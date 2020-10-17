Более 4600 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 17 октября. Столичные лаборатории за минувшие сутки подтвердили наличие коронавируса у 4648 горожан, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в российской столице выявили более 357 тысяч случаев коронавируса. После прохождения лечения в городских медучреждениях выздоровели свыше 272 тысяч пациентов.

Власти Москвы держат эпидемическую ситуацию под контролем. По сравнению с 16 октября количество новых заболевших снизилось на 401.

Мэр Сергей Собянин отметил, что правительство Москвы принимает непростые решения. Однако на фоне пандемии не так много вариантов. Главной задачей властей является сохранение всех мощностей производства, а некоторые секторы экономики можно временно приостановить.