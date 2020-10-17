В Москве составили путеводитель по кафе с «божескими» ценами

Москва, 17 октября. Составлен путеводитель по московским кафе при церквях и храмах с «божескими» ценами. С ним можно ознакомиться на сайте «Как есть».

Согласно гайду, кофейня «Антипа» в Колымажном переулке выделяется хорошим кофе, концертами, кинопоказами и лекциями. Заведение находится на территории храма, поэтому вход с собаками запрещен.

При храме Георгия Победоносца на Малой Грузинской находится грузинское кафе-кулинария. Помимо национальных блюд посетители могут попробовать несколько видов итальянской пиццы — капричезу, горгонзолу с грушей и тартуфо.

Лавка «Архондарик» на Маросейке выделяется настоящими греческими продуктами, недорогие пресняки можно найти в церковной лавке на Варварке, а в мини-кафе при храме Илии Пророка можно полакомиться пирожками с селедкой и с картошкой.

С 17 октября в Подмосковье стартовал запрет на посещение в ночное время баров, ресторанов, караоке и концертных площадок. Также с субботы будет приостановлена работа ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также реализация проекта «Активное долголетие».