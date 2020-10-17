В Москве в субботу ожидается облачная погода

Москва, 17 октября. Облачная погода с прояснениями и около 7 градусов тепла ожидаются в столице в субботу, передает сайт Гидрометцентра России.

Днем москвичей ждет температура воздуха в 5–7 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до нуля градусов.

Ветер восточный, 1 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

Ранее эксперт предупредил россиян о благоприятной для коронавируса погоде. Он считает, что похолодание будет способствовать распространению инфекции. По словам специалиста, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.