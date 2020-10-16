Москва, 16 октября. Ребенок погиб в столичном фитнес-клубе. Об сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в фитнес-клубе на Мосфильмовской улице. Во время индивидуальной тренировки умер 10-летний мальчик, он потерял сознание и скончался. Причину смерти в ведомстве не уточнили. Пока не известно, был ли проведен врачебный осмотр мальчика перед занятием.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности. Проведение проверки осуществляет прокуратура Западного административного круга. Позже будет дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства.