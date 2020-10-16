Москва, 16 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что Москва справится с COVID-19 в ближайшие недели. Об этом сообщает РИАМО.

На сегодняшний день в столице созданы четыре довольно мощных резервных госпиталя. Два из них уже осуществляют прием больных коронавирусом, два других начнут работу с ближайшего понедельника.

«Такие сроки определены, так как запуск госпиталя — это длительный и постепенный процесс. Нужно, чтобы персонал привык к месту работы, к оборудованию и электронной системе, которая там внедрена. Работа по «обкатке» учреждений займет от недели до двух. Но я надеюсь, что в полном объеме работа госпиталей не понадобится», — отметил глава города.

Также мэр надеется, что в столице не придется открывать дополнительные госпитали для приема зараженных коронавирусом и оказания им лечения. На сегодняшний день в медицинских учреждениях помощь оказывается в полном объеме.

«Также у нас много резервных мощностей в больницах. В ближайшие недели мы точно выдержим ситуацию, главное — чтобы она стабилизировалась», — добавил Сергей Собянин.

За последние сутки в столице выявили 5049 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в столице выявили 352 995 случаев инфицирования.