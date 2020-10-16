Воробьев выделил дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Москва, 16 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о выделении дополнительного финансирования на закупку лекарств и средств защиты, передает телеканал «360».

Власти организуют новые бригады медиков, покупают автомобили скорой помощи. Воробьев призвал глав округов Подмосковья создавать новые койко-места и привлекать врачей. Он отметил, что большую помощь оказывает Минобороны РФ.

«Мы в очередной раз перераспределяем средства на борьбу с эпидемией», — сказал глава региона.

Тем не менее, у системы здравоохранения серьезная нагрузка, медики работают в напряженном режиме. В общей сложности в регионе выявили свыше 79 тысяч пациентов с коронавирусом, ежедневный прирост заболеваемости превышает 400 человек.

Жителей региона просят соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Власти обещают не вводить систему электронных пропусков. При этом при выявлении коронавируса у школьников образовательные учреждения отправят на карантин и переведут учащихся на дистанционку.