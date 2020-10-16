Воробьев назвал условие для перевода школ Подмосковья на дистанционку

Москва, 16 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал условие для перевода школ на дистанционное обучение. Класс закроют на карантин, если коронавирус выявили у ребенка или учителя, передает телеканал «360».

Если в классе болеют ОРВИ 20% детей, то его закрывают на 14 дней. В случае, когда в школе болеют ОРВИ 30% школьников и сотрудников, то закрывают всю школу на две недели.

По словам Воробьева, школьники будут получать образование в дистанционном формате. Даже при негативной эпидемической ситуации необходимо сохранить образовательный процесс.

С 26 октября в 672 школах Московской области начнутся каникулы. Еще 178 школы уйдут на отдых со 2 ноября. Остальные 460 образовательных учреждений уйдут на каникулы с 16 ноября.

С 17 октября в регионе запретили развлекательные мероприятия в ночное время в барах и клубах. С полуночи они будут принимать посетителей только для предоставления питания.

Власти Подмосковья отмечают, что салоны красоты, парикмахерские и бани будут работать как прежде. Главное условие - сотрудники обслуживают посетителей, надев маски.