Москва, 16 октября. Жителям Подмосковья объяснили порядок новых ограничений на фоне COVID-19. Об сообщает телеканал «360».

Коронавирус никак не дает забыть о себе, все новые ограничения меняют обычный уклад жизни граждан. Так, в Подмосковье запретили проведение развлекательных мероприятий с 00.00 часов до 08.00 часов утра. Это ограничение касается баров, концертных площадок и других мест индустрии развлечений. Новые условия начнут действовать с 17 октября.

«Конечно, это не говорит о том, что предприятия полностью закроются. Они будут работать, но с 12 часов ночи будут запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, которые способствуют появлению массового скопления людей», — пояснил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Чиновник отметил, что подобные мероприятия запретили во всех помещениях, строительных сооружениях, исключением не стали предприятия общепита, к которым относятся бары, кафе, рестораны.

«Заведения могут работать как точки общественного питания, не более. Пока дополнительных ограничений на работу таких заведений не вводится. Говоря о ночных клубах, таким организациям на данный момент осуществлять деятельность нельзя», — добавил Разин.

Что же касается бань, салонов красоты, химчисток, ателье, то эти организации будут работать как раньше, в штатном режиме, но только с соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.