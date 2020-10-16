Горнолыжный туризм в Подмосковье получит господдержку

Москва, 16 октября. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о развитии снегоходного туризма, передают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр областного парламента.

Глава комитета по туризму Подмосковья Алексей Шимко пояснил, что важно не только поддерживать развитие зимних видов спорта, но и обеспечить безопасность отдыхающих.

Законопроект предусматривает льготы по налогам и сборам, привлечение инвестиций для снегоходного туризма, предоставление нефинансовых мер поддержки, а также создание необходимой инфраструктуры.

Горнолыжный туризм в Московской области может быть включен в одну из госпрограмм региона. В Подмосковье находится 21 горнолыжный курорт, порядка сотни склонов для катания. Услуги по аренде снегоходов предоставляют 26 компаний.

Ранее сообщалось, что в теплое время года курорты Подмосковья пользуются большой популярностью у россиян и иностранных гостей.