Москвич весом в 140 кг умер в автомобиле такси возле дома

Москва, 16 октября. Пассажир такси весом в 140 килограммов скончался в автомобиле прямо у собственного дома Москве, пишет KP.Ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел пару дней назад на улице Миклухо-Маклая. Двое мужчин отдыхали в увеселительных заведениях города и распивали алкогольные напитки.

Вечером они доехали до дома, но подняться в квартиру, где жил грузный мужчина, не смогли. Москвич пытался дотащить 140-килограммового товарища, но затем решил оставить его в машине такси, которая принадлежала его приятелю.

Мужчину устроили на заднем сидении, прикрыли одеялом. Окна в салоне оставили открытыми. Утром выяснилось, что товарищ мертв.

По словам матери 35-летнего погибшего, у него не было хронических заболеваний. По данным полиции, двигатель на ночь в автомобиле был выключен. Поэтому мужчина не мог задохнуться от выхлопных газов.

Предварительная причина смерти москвича — острая сердечная недостаточность. Правоохранители проверяют обстоятельства смерти человека.

Ранее сообщалось, что в США скончались двое участников шоу для похудения «Я вешу 300 кг». 49-летний мужчина и 41-летняя женщина умерли от последствий операции по снижению веса.