Собянин назвал способ победить COVID-19

Москва, 16 октября. Массовая вакцинация поможет Москве окончательно победить коронавирусную инфекцию, заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Градоначальник рассчитывает, что Москва получит «первые более-менее большие партии вакцины» против коронавируса нового типа в конце октября или в начале ноября.

«А в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. Надеюсь, что это будет так. И это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией», — считает Собянин.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 15 тысяч. Более восьми тысяч пациентов выписали из больниц, скончались 232 человека, указало интернет-издание «Подмосковье сегодня».