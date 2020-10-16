Заммэра Москвы ответила на вопросы по работе школ после каникул

Москва, 16 октября. Заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью ТАСС ответила на вопросы по работе столичных школ после двухнедельных каникул.

По ее словам, с 19 октября ученики 6–11 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Младшеклассники возобновят учебу в очном формате. Ракова объяснила, что такое решение приняли исходя из статистики по заболеваемости COVID-19.

Удаленка будет организована через сервис «Московская электронная школа».

«Больше нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах», — обратила внимание заммэра.

Ракова уточнила, что питание в школах приостанавливать не будут. Ученикам, которые имеют право на бесплатные обеды и вынуждены были перейти на дистанционный формат, еду будут доставлять на дом.

Кроме того, продолжат работать группы продленного дня и кружки для младшеклассников, но только в рамках одной параллели.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки питания в школах. Ответственной за выполнение задачи назначена глава ведомства Анна Попова.