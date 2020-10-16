Москва, 16 октября. Система чек-инов для входа в ночные заведения заработает в Москве. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы.

С 19 октября 2020 года перед входом в организацию сферы развлечений, режим работы которых включает время с полуночи до 06.00 часов утра, посетитель должен будет зарегистрировать свой номер мобильного телефона в системе при помощи QR-кода. Для этого организации разместят специальные изображения перед входом в помещения. Подтверждение регистрации пройдет через СМС-сообщение. Соответствующий указ 15 октября подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такое решение было принято после консультаций с представителями развлекательных заведений. Индустрия развлечений также является частью формирования экономики города. Кроме того, здесь заняты тысячи граждан», — отметили в столичной администрации.

На mos.ru для каждого определенного физического адреса организации формируется свой уникальный код. Изображение можно получить через кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Власти города понимают, что такая мера и регистрация номеров телефонов не предотвратят распространение коронавируса. Однако это позволит оповестить многих людей в случае, если у кого-то из посетителей заведения в последствии будет выявлено заболевание. Тем самым люди смогут оперативно сдать анализ на COVID-19, тем самым повлиять и прервать возникновение новых цепочек распространения смертельного вируса.