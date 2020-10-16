Более 5000 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 16 октября. Столичные лаборатории выявили за минувшие сутки 5049 случаев коронавируса, об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в столице выявили более 352 тысяч случаев коронавируса. После прохождения лечения в городских медучреждениях выздоровели свыше 270 тысяч пациентов.

Власти Москвы вводят ограничения по коронавирусу, учитывая текущую ситуацию. По словам мэра Сергея Собянина, некоторые секторы экономики, не связанные с производством, можно временно приостановить.

Чтобы не закрывать ночные клубы и бары, в Москве вводят идентификацию посетителей. Благодаря QR-коду власти смогут вычислить контактных граждан в случае заражения одного из гостей заведения. Новые правила посещения клубов вводят с 19 октября.