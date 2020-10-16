Собянин назвал главный итог своей работы

Москва, 16 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы стали больше любить свой город. И это главный итог его десятилетней работы, уверен градоначальник. Об этом пишет ТАСС.

Собянин добавил, что у правительства Москвы всегда много задач. Нет таких проблем, которые решаются один раз и больше не появляются в повестке.

«Надо всем заниматься, продолжать в том же духе», — сказал мэр.

Он отметил, что во время своего первого выступления в Мосгордуме он говорил о развитии столицы. Эти задачи стоят и сейчас. Все обозначенные приоритеты по-прежнему актуальны, считает Собянин.

По его мнению, город должен развиваться гармонично и быть удобным для жителей. Мэр подчеркнул, что всеми отраслями экономики и развитием социальной сферы необходимо заниматься каждый день.

21 октября исполнится 10 лет с того момента, как Сергей Собянин стал мэром Москвы. До этого пост градоначальника занимал Юрий Лужков.

Ранее Собянин объяснил, каким образом столичные власти решают вопрос о введении ограничений по коронавирусу. Главным фактором для этого является объективная оценка ситуации с COVID-19.