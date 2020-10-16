Собянин рассказал, как власти принимают решение об ограничениях по COVID-19

Москва, 16 октября. Власти Москвы оценивают ситуацию в столице, принимая решение о введении ограничений по коронавирусу, заявил мэр Сергей Собянин. Его слова передает ТАСС.

Собянин отметил, что важно остановить рост заболеваемости коронавирусом. Для этого власти принимают необходимые меры.

«Сектора, не связанные с основным производством, можно поставить на паузу, чтобы пережить этот пик», — сказал мэр.

Он считает, что все решения «плохие», но властям Москвы приходится выбирать между «плохим» и «худшим». Если не вводить меры сегодня, завтра придется принимать «более радикальные меры». Поэтому в столице вводят адекватные ситуации ограничения, подчеркнул глава города.

Напомним, что в Москве для старшего поколения ввели домашний режим. Школы после 18 октября переходят на дистанционное обучение.

Нарушителей самоизоляции будут вычислять с помощью передвижных камер фото и видеофиксации. В метро больше пускают пассажиров без масок.

Ранее врач Нелли Соседова рассказала, как определить бессимптомный коронавирус. По ее словам, если вы перестали различать запахи и не чувствуете вкус еды, необходимо сдать тест на COVID-19.