Жителям Подмосковья запретят посещать ночью бары и дискотеки

Москва, 16 октября. С 17 октября в Подмосковье в ночное время (с полуночи до восьми утра) будет действовать запрет на посещение развлекательных заведений — баров, ресторанов, караоке и концертных площадок. Как сообщает телеканал «360», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Также с субботы будет приостановлена работа ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, а также реализация проекта «Активное долголетие».

В регионе действует ряд строгих ограничений: обязательный масочный режим, соблюдение дистанции, соблюдение дистанции пять метров при занятии спортом на улице, запрещены массовые и публичные мероприятия.

Как напоминает «Царьград», Московская область в настоящее время находится на втором месте после Москвы по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным на вечер 15 октября, в регионе заболели более 79 тыс. человек, 1443 пациента скончались.

Днем ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье не планируется снова вводить электронные пропуска. По его словам, главной задачей региональных властей является попытка достучаться до каждого, чтобы все соблюдали режим безопасности и носили средства индивидуальной защиты.

Глава региона призвал жителей быть максимально ответственными, соблюдая меры защиты ради своего здоровья.