Передвижные камеры в Москве научат выявлять нарушителей самоизоляции

Москва, 16 октября. Передвижные комплексы фотовидеофиксации в Москве после модернизации смогут распознавать больше дорожных нарушений, а также следить за нарушением самоизоляции при введении карантина, сообщает телеканал «360».

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) разместил тендер на 98 млн рублей: компания-победитель модернизирует передвижные камеры на зеленых фургонах, чтобы те могли определять 50 видов новых нарушений.

К примеру, камеры должны будут фиксировать наезд на сплошную линию или проезд на красный сигнал светофора. Предполагается, что камеры должны также уметь распознавать нарушителей режима самоизоляции: людей с подтвержденным COVID-19 или контактных с инфицированными.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что раньше рейды проводили люди, а теперь штрафы будут выписываться автоматически. Как напоминает телеканал, штрафы достигают 300 тыс. для физических лиц. В дептрансе пообещали в случае ошибки «всегда отдельно рассматривать штраф и отменять его».

Представители IT-сектора выразили сомнения, что система сможет безошибочно определять лицо водителя, находящегося за стеклом автомобиля. Кроме того, эксперты подчеркивают, что факт существования некой базы, в которой есть полные профили людей (фамилии, имена, отчества, адреса, фотографии и прочее) является грубейшим нарушением закона о персональных данных.

Ранее в четверг стало известно, что московские власти приняли решение в качестве эксперимента ввести систему регистрации работников и посетителей ночных заведений, передает RT. С 19 октября вход на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие аналогичные заведения с полуночи до шести утра будет возможен только после сканирования на входе QR-кода или отправки смс на специальный короткий номер. По мнению властей, это поможет при необходимости выявить всех контактных с инфицированным коронавирусом.