Водитель сломавшегося авто погиб на Новорязанском шоссе

Москва, 15 октября. Трагедия произошла на Новорязанском шоссе в Москве. Погиб водитель, выходивший из сломавшегося на дороге автомобиля. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной Госавтоинспекции в Twitter.

Отмечается, что ДТП произошло на расстоянии 300 метров до МКАД. Согласно предварительным данным, водитель Volkswagen попытался взять на буксировку Hyundai Solaris.

В какой-то момент водитель сломавшегося авто вышел из салона, чтобы совершить «сцепку транспортных средств». Проезжавший мимо Peugeot задел Hyundai, и водителя отбросило на соседнюю полосу, где его сбил Hyundai Getz.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.