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Собянин обосновал введение новой меры борьбы против коронавируса

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Собянин обосновал введение новой меры борьбы против коронавируса

Москва, 15 октября. Власти Москвы анонсировали новую ограничительную меру для борьбы с коронавирусом. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил необходимость идентификации гостей ночных клубов, сообщает канал «Россия-1».

Глава города подчеркнул, что данная мера вводится для того, чтобы избежать закрытия этих увеселительных заведений, если продолжится тенденция роста числа заболевших.

Собянин обратил внимание, что руководители клубов обратились к столичным властям. Ведь они понимают, что в случае ужесточения ограничительных мер, их заведения будут закрыты в числе первых.

Мэр уверен, что введение идентификации гостей клубов посредством QR-кода или СМС позволит быстро вычислить контактных граждан в случае заражения.

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