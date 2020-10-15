Москва, 15 октября. Контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима усилят в Москве. Ужесточенные меры профилактики опасного заболевания были введены по предписанию главного санитарного врача столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что теперь перевозчики не должны пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если они уже оплатили проезд. При этом контролирующее органы и правоохранители будут чаще проводить проверки.

В департаменте подчеркнули, что это строгие меры, но они призваны замедлить распространение коронавирусной инфекции в столице. Горожан призвали не пренебрегать мерами предосторожности и существующими предписаниями, чтобы защитить себя и окружающих от опасного заболевания.

Ранее в подмосковном Минтрансе РФ сообщили, что 60 волонтеров направят власти в аэропорт Домодедово для контроля за соблюдением пассажирами масочного режима, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».