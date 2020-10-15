Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении строительной люльки

170
0 Оставить комментарий

Два человека погибли в Москве при падении строительной люльки

Москва, 15 октября. Два человека погибли в Москве при падении строительной люльки. Об этом сообщили в прокуратуре города Москвы.

По предварительным данным, 15 октября два человека осуществляли фасадные работы многоквартирного жилого здания в 5-м Квартале Капотни. В какой-то момент строительная люлька обрушилась, мужчины упали с высоты и скончались.

В связи с этим столичная прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства. В ходе проверки, проведение которой взяла на себя Люблинская межрайонная прокуратура, будут оценены действия ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при осуществлении строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

«Впоследствии при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: Прокуратура города Москвы
Новости партнеров