Билеты в учреждения культуры в Москве будут продавать только онлайн

Москва, 15 октября. Приобрести билеты в учреждения культуры в Москве можно будет только в электронном виде с 19 октября. Соответствующее распоряжение департамента культуры опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Согласно документу, подведомственные профильному департаменту учреждения в период пандемии будут продавать билеты на мероприятия исключительно в электронном формате.

Отмечается, что при продаже билетов должно учитываться требование о соблюдении социальной дистанции. Это значит, что по одному месту слева, справа, впереди и позади зрителя должно быть свободно.

Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство.

Ранее сообщалось, что с 19 октября в Москве посетителей ночных клубов начнут идентифицировать с помощью QR-кода. Ограничения будут действовать в тестовом режиме до 1 ноября, передает deita.ru.