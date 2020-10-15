Собянин ввел систему идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду

Москва, 15 октября. Посетителей ночных клубов в Москве с 19 октября будут идентифицировать по QR-коду. Соответствующий указ на фоне участившихся случаев коронавируса подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в сложившейся ситуации с распространением опасной инфекции у властей есть все основания для введения ограничительных мер в индустрии ночных развлечений, но они не хотят этого.

«Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в сообщении.

При входе в заведение посетитель должен отсканировать специальный код или отправить сообщение на номер 7377. Собянин уточнил, что эта мера направлена не на сдерживание инфекции, а на контроль за распространением COVID-19 в случае, если у одного из посетителей он будет выявлен. Контактировавшие с зараженным будут оповещены об этом, им придется сдать тест.