Тело подмосковной школьницы обнаружили в канализационном люке

Москва, 15 октября. Тело ранее пропавшей школьницы обнаружили в Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.
По ее словам, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки уже задержан. Он является уроженцем Ульяновской области.
По предварительным данным, пара ночью сидела на скамейке. В какой-то момент между ними случилась ссора, во время которой 20-летний мужчина изнасиловал и задушил школьницу. Тело он спрятал в канализационный люк.
«Он признался в содеянном и рассказал, где спрятал тело, — подчеркнула Врадий. — В скором времени следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу».