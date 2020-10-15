Тело подмосковной школьницы обнаружили в канализационном люке

Москва, 15 октября. Тело ранее пропавшей школьницы обнаружили в Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

По ее словам, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки уже задержан. Он является уроженцем Ульяновской области.

По предварительным данным, пара ночью сидела на скамейке. В какой-то момент между ними случилась ссора, во время которой 20-летний мужчина изнасиловал и задушил школьницу. Тело он спрятал в канализационный люк.