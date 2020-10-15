Врачи за сутки выявили 3942 случая коронавируса в Москве

Москва, 15 октября. Врачи за прошедшие сутки выявили 3942 новых случая коронавируса в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 347 946. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В сообщении отмечается, что за сутки также скончались 57 пациентов с COVID-19, поправились и были выписаны из медучреждений 1953 человека, передает РИАМО.

Всего за минувшие 24 часа в РФ выявлено 13 754 случая коронавируса в 85 регионах страны. Отмечается, что 24,9% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 286 летальных случаев, 8392 человека успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предостерег россиян, решивших пройти вакцинацию от коронавируса, от сокрытия своих болезней и любых недомоганий перед процедурой, передает deita.ru.